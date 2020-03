Putin/russia

Tribunal Constitucional da Rússia autoriza Putin a disputar dois novos mandatos

O presidente russo, Vladimir Putin. REUTERS/Maxim Shemetov TPX

Texto por: RFI

O Tribunal Constitucional da Rússia anunciou nesta terça-feira (10) que Vladimir Putin poderá concorrer a dois novos mandatos presidenciais após a adoção de sua vasta reforma constitucional. Os deputados russos haviam adotado mais cedo as emendas propostas por Putin, que visam deixar sua marca no país, para as próximas décadas.