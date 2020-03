Coronavírus

Prática de esporte e alimentação saudável ajuda sistema imunológico a combater coronavírus

Correr nos arredores de casa foi a maneira encontrada por muita gente para manter a forma durante o confinamento. REUTERS/Aly Song

Texto por: Maria Paula Carvalho

No momento em que o mundo se depara com um vírus altamente contagioso e agressivo, como o covid-19, muita gente se pergunta sobre como se preparar para enfrentar tantas mudanças na rotina e, se possível, evitar a doença. Segundo especialistas ouvidos pela RFI, praticar atividades físicas pode melhorar a resposta imunológica do corpo humano. Além disso, o período de confinamento pode ser uma oportunidade para que as pessoas repensem seus hábitos alimentares e a relação entre a comida e as defesas do corpo.