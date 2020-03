Moscou inicia confinamento com receio de propagação rápida da Covid-19

Policial verifica se motorista tem permissão para sair de casa em Moscou. SERGEI GAPON / AFP

Texto por: RFI

O centro de Moscou estava praticamente deserto de carros e pedestres na manhã desta segunda-feira (30), no primeiro dia do confinamento, por tempo indeterminado, para evitar a propagação do novo coronavírus. As outras regiões russas se preparam para seguir a mesma orientação. Até agora, apenas pessoas com mais de 65 anos estavam proibidas de sair de casa.