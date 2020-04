Trump pressiona e Índia, maior fabricante mundial de medicamentos, voltará a exportar cloroquina

Tests de identificação da Covid-19 em Ernakulam, na região de Kerala (sul), em 6 de abril de 2020. REUTERS/Stringer

Texto por: RFI

Nova Déli proibiu a venda ao exterior do medicamento contra a malária, do qual é o maior produtor. Mas, sob pressão dos países ocidentais, e particularmente do presidente Donald Trump, essas restrições serão parcialmente suspensas.