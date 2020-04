OIT: América Latina perde cerca de 14 milhões de empregos devido à Covid-19

O eventual aumento do desemprego global em 2020 dependerá substancialmente dos desenvolvimentos futuros e de medidas políticas frente à COVID-19. REUTERS - CHINA DAILY

Texto por: RFI

A pandemia do novo coronavírus está causando a perda de 5,7% das horas de trabalho na América Latina e no Caribe neste segundo trimestre de 2020, o equivalente a 14 milhões de trabalhadores em período integral, informou a Organização Internacional do Trabalho (OIT), nesta quarta-feira (8).