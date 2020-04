Turistas são forçados a escrever “desculpa” 500 vezes por quebrar confinamento na Índia

A Índia impôs umconfinamento total para a população de 1,3 bilhão de habitantes desde o final de março. REUTERS - FRANCIS MASCARENHAS

Texto por: RFI

A polícia indiana inovou na punição de dez turistas que quebraram o confinamento em uma cidade do norte da Índia. Os estrangeiros foram obrigados a escrever 500 vezes uma mensagem de desculpas por infringir as regras do país.