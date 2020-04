Ajuda financeira à países pobres esconde o medo das nações ricas de novas contaminações e problemas migratórios, diz especialista

Enquanto lutam para combater a Covid-19 em seus territórios, países desenvolvidos preparam ajuda financeira para nações mais necessitadas. É o caso da França e do Reino Unido, que anunciaram quantias significativas para auxiliar países em desenvolvimento a combaterem os efeitos da epidemia em outros continentes. Porém, para analistas ouvidos pela RFI, por trás dessa boa vontade existe o medo de novas contaminações e das consequências do agravamento da pobreza nessas regiões.

O governo britânico anunciou que doará 200 milhões de libras adicionais (227,6 milhões de euros) aos países em desenvolvimento “para combater a pandemia e impedir que uma segunda onda mortal atinja o Reino Unido". Isso eleva a contribuição britânica para a luta global contra a pandemia para 744 milhões de libras.

A França, por sua vez, anunciou a liberação de 1,3 bilhão de euros para combater a Covid-19 nos países africanos. Para Bertrand Badie, professor emérito da Sciences Po em Paris e especialista em relações internacionais, ao ajudarem nações em desenvolvimento, os países do Norte tentam, acima de tudo, se salvarem.

“Se um drama sanitário realmente vier a acontecer na África, as consequências para a estabilidade internacional, da América do Norte e da Europa será enorme. Primeiro, porque arriscaremos a um retorno do vírus, a famosa segunda onda de contaminação, mas também porque todos os fundamentos serão afetados”, explica. “Isso quer dizer: mais pobreza, mais desnutrição, mais fluxos migratórios e deslocamentos, além de uma agravação da situação sanitária”, acrescenta.

A ajuda bilionária da França para combater a disseminação da Covid-19 na África foi anunciada pelo ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, ao comitê de Relações Exteriores da Assembleia Nacional. O anúncio ocorre quando a própria União Europeia planeja um pacote financeiro para o continente africano e outras regiões vulneráveis à pandemia de coronavírus.

Em seu pronunciamento, Le Drian deixou claro que essa solidariedade não escondia segundas intenções. "Precisamos mobilizar um pacote de assistência financeira real para evitar que a pandemia se transfira para regiões não contaminadas, e que amanhã possam ser um novo risco para nós", argumentou o chefe da diplomacia francesa. "É uma questão de solidariedade, mas também é uma questão da nossa segurança", afirmou.

Para o professor Badie, além do problema sanitário, o agravamento das condições de vida em países africanos pode resultar em um aumento imediato de hostilidades. “Uma violência que pode se internacionalizar e bater à nossa porta, nos países desenvolvidos”, afirma o especialista. “Então, é um altruísmo modesto, por enquanto, mas que tem também uma conotação egoísta”, completa.

Quanto às quantias prometidas, Bertrand Badie afirma que “são valores importantes, mas que em termos relativos deixam a desejar”. “Se considerarmos as hipóteses mais dramáticas, por exemplo em relação aos países da África, de uma epidemia que atinja severamente o continente e com resultados catastróficos, isso demandará uma soma infinitamente superior”, explica.

Cenário descrito pela OXFAM (confederação internacional que estuda soluções para o problema da pobreza) afirma que apenas nos países do sul da África cerca de 500 milhões de pessoas poderão ultrapassar a linha da pobreza em consequência da recessão pós-epidemia. “Isso exigiria algo em torno de 10 a 30 anos de políticas públicas de desenvolvimento e precisaria de um plano de ajuda muito maior”, conclui Badie.

Ásia anuncia ajuda financeira

O Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) anunciou nesta segunda-feira (13) que estabelecerá um programa de US $ 20 bilhões para seus países membros em desenvolvimento a fim de ajudá-los a superar o impacto econômico provocado pela nova pandemia de coronavírus. Esse fundo triplica o envelope de ajuda anunciado há apenas um mês.

O BAD decidiu aumentar os valores disponibilizados, frente ao agravamento dos danos econômicos associados à pandemia. Segundo autoridades financeiras da Ásia, a paralisia da economia mundial, com trabalhadores submetidos ao confinamento a fim de limitar a transmissão do vírus, é o caminho para uma recessão profunda e inevitável.

"A escala e o alcance da crise tornaram imperativa a crescente ajuda do BAD", disse o presidente japonês do Banco, Masatsugu Asakawa, em um comunicado em vídeo.

Bill Gates chama líderes mundiais a agirem

Em uma carta aberta endereçada aos chefes de Estado e de governo dos países ricos, o multibilionário americano Bill Gates apela para uma solução global contra a Covid-19. Em entrevista exclusiva ao canal France 2, Gates explica porque os países ricos deveriam compartilhar não apenas recursos financeiros, mas também equipamentos vitais para a guerra contra o coronavírus.

“Meu pedido é que, enquanto aceleramos a produção de máscaras de proteção e de aparelhos de respiração artificial, tenhamos certeza de que eles não vão servir apenas os países ricos, mas também as nações em desenvolvimento, pois são elas que vão precisar mais”, disse o empresário.

O filantropo também convoca os países desenvolvidos a investirem massivamente nas pesquisas para a descoberta e distribuição de uma vacina contra a Covid-19. “Se uma pequena porcentagem do que os países ricos pretendem gastar para salvar suas economias for destinada aos países pobres, no fim das contas isso irá ajudar as nações desenvolvidas também”, encoraja Bill Gates.

