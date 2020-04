Secretário-geral da ONU diz que não é hora de suspender apoio à OMS, após decisão de Trump

O presidente americano, Donald Trump, anunciou na terça-feira (14) a suspensão da contribuição dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde (OMS), denunciando a "má gestão" da entidade na pandemia do novo coronavírus. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, reagiu à decisão de Washington, maior contribuinte do organismo. "Não é o momento de se reduzir o financiamento das operações da OMS ou de qualquer outra instituição humanitária que combate o vírus", advertiu Guterres.

"Determino a suspensão do financiamento da Organização Mundial da Saúde enquanto se realiza um estudo para examinar o papel da OMS na má gestão e no encobrimento da pandemia do coronavírus", disse Trump durante coletiva de imprensa. Segundo Trump, a OMS impediu a transparência do surto e os Estados Unidos – o maior financiador do órgão sanitário –, ao qual repassou 400 milhões de dólares no ano passado.

"O mundo recebeu uma série de informações falsas sobre a transmissão e a mortalidade da Covid-19", disse Trump, sem citar diretamente o diretor-geral da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Desde o início do surgimento da Covid-19, a organização é acusada de ter se alinhado à China, de ter elogiado as medidas das autoridades de Pequim contra a doença e de ter demorado a dar o alerta mundial sobre o perigo do novo coronavírus. "Com a pandemia da Covid-19, temos profundas preocupações se a generosidade dos Estados Unidos da América foi aproveitada da melhor maneira possível", acrescentou o presidente americano.

O ataque de Trump à OMS reflete sua crença de que a organização é tendenciosa em relação à China e conspirou para impedir que o principal rival econômico dos Estados Unidos revelasse a realidade sobre a crise sanitária em curso no país asiático.

No entanto, para o secretário-geral da ONU, a OMS deve ser apoiada porque é "absolutamente essencial nos esforços do mundo para ganhar a guerra contra a Covid-19". "Após a pandemia haverá tempo para se analisar como reagiram todos aqueles envolvidos na crise", disse Guterres.

A pandemia do coronavírus já deixou 124.000 mortos no mundo. Os Estados Unidos são o país mais afetado, com 25.757 óbitos, à frente da Itália (21.067 mortos), Espanha (18.056), França (15.729) e Reino Unido (12.107).

Demora na resposta

Trump considera que e demora da OMS em reconhecer a gravidade da Covid-19 na China custou a outros países tempo crucial para preparar ações e adiar decisões para interromper as viagens internacionais.

"O ataque da OMS às restrições de viagens colocou o politicamente correto acima das medidas que salvam vidas", afirmou o republicano. "Se a OMS tivesse feito o seu trabalho de levar especialistas médicos à China para avaliar objetivamente a situação no terreno e denunciar a falta de transparência da China, o surto poderia ter sido contido em sua fonte com pouquíssima morte", declarou. "Isso salvaria milhares de vidas e evitaria danos econômicos em todo o mundo. Em vez disso, a OMS aceitou de bom grado as garantias da China... E defendeu as ações do governo chinês", afirmou.

Os críticos lembraram que, durante semanas após o início da epidemia de coronavírus, Trump elogiou frequentemente a resposta de Pequim e subestimou o perigo que a nova infecção viral representava para a população americana.

