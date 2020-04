Europa ultrapassa marca de 100 mil mortos na pandemia do coronavírus

Com um total de 100.501 mortos e mais de 1,1 milhão de casos confirmados, a Europa é o continente mais atingido pela pandemia do coronavírus até o momento.

A pandemia já causou a morte de 157.163 pessoas em todo o mundo e, pelo menos, 2,3 milhões de pessoas tiveram contaminação pelo coronavírus confirmada, segundo balanço da AFP feito na tarde deste sábado (18). O número, no entanto, reflete apenas uma fração do total de infecções já que boa parte dos países testam apenas casos graves.

Apesar da concentração no continente europeu, o país com maior número de mortes ainda é os Estados Unidos, com 37.659 vítimas fatais. Na sequência, os países com mais óbitos causados pela pandemia são Itália (23.227), Espanha (20.000) e França (19.323).

Queda de hospitalizações na França

O coronavírus já causou a morte de 19.323 pessoas em território francês desde 1º de março. O número de mortes, no entanto, desacelerou pelo terceiro dia consecutivo, segundo anunciou o Ministério da Saúde em comunicado à imprensa.

Pela primeira vez desde 31 de março, o número de pessoas internadas em terapia intensiva em hospitais caiu abaixo de 6.000, reduzindo a tensão sobre o sistema de saúde. Houve também declínio no número de pessoas hospitalizadas por conta do vírus.

"O declínio na necessidade de equipamentos e equipe nas UTI foi confirmado, mas ainda estamos em um nível muito mais alto do que o habitual na França", escreveu o ministério em comunicado.

Espanha alcança 20 mil mortos e prorroga confinamento

Neste sábado, a Espanha tornou-se o terceiro país do mundo cruzar a marca de 20.000 mortos devido ao novo coronavírus.

Após a publicação do último boletim, o presidente do governo espanhol, Pedro Sanchez, anunciou que pedirá ao parlamento que prorrogue o confinamento nacional até 9 de maio. Esta será a terceira extensão do confinamento no país, que começou em 14 de março.

Itália tem menor número de mortos em dias

A epidemia do coronavírus fez mais 482 vítimas na Itália. O total é o menor aumento em 24 horas desde 12 de abril. A redução da velocidade na progressão de mortes e casos confirmam a tendência de estabilização observada nos últimos 13 dias no país.

O número de mortes desde o início da epidemia na Itália é agora de 23.227, o segundo maior total no mundo.

Reino Unido tem 888 mortos em 24 horas

O último boletim do Reino Unido apontou mais 888 mortos em 24 horas em hospitais, elevando o total a 15.464 mortes no país, informou o Ministro da Saúde.

Até o momento, foram registrados 114.217 casos positivos para o coronavírus.

Devido à epidemia, a rainha Elizabeth II pediu para cancelar os tiros de canhão tradicionais para a comemoração de seu aniversário pela primeira vez em sessenta e oito anos de reinado.

