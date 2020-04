Irã solta provisoriamente mais de mil presos estrangeiros devido à pandemia

O Irã enfrenta dificuldades para frear a propagação da epidemia de coronavírus que já deixou mais de 5 mil mortos no país.

Mais de mil presos estrangeiros foram provisoriamente libertados no Irã por causa da propagação da COVID-19. A decisão, revelada nesta terça-feira (21) pela Justiça iraniana, foi tomada após o país receber críticas de especialistas em Direitos Humanos da ONU. O país enfrenta dificuldades para frear a propagação da epidemia de coronavírus que já deixou mais de 5.000 mortos.

O porta-voz da Justiça iraniana, Gholamhosein Esmaili, comparou a atitude do Irã com a de outros países ocidentais. "O Irã agiu para garantir a boa saúde dos presos, concedendo-lhes permissões de saída temporárias, é um gesto significativo". Em resposta ao pedido do grupo de especialistas em Direitos Humanos para que o Irã aumentasse sua lista de presos que poderiam se beneficiar de uma soltura temporária, ele pediu que fosse relatado "o que os Estados Unidos e o Reino Unido estão fazendo com seus prisioneiros".

"Concedemos permissões (para saída) a mais de mil estrangeiros, incluindo cidadãos americanos e britânicos", acrescentou Gholamhosein Esmaili durante uma coletiva de imprensa. As condições de soltura dos detentos não foram detalhadas. Na opinião do porta-voz, o Irã não deve ser acusado de "comportamento discriminatório".

Desde março, a República Islâmica concedeu permissões temporárias de saída a cerca de 100 mil prisioneiros. A libertação provisória desses detentos foi prorrogada até 20 de maio. Alguns deles devem usar tornozeleiras eletrônicas. A autoridade judicial também anunciou que cerca de 10.000 presos serão beneficiados com um indulto, decretado no Ano Novo iraniano (Noruz). A medida "diminuirá o número de prisioneiros, levando em consideração a situação sensível do país", declarou Esmaili, sem citar a pandemia de coronavírus.

Alguns presos que têm dupla nacionalidade, como a pesquisadora franco-iraniana Fariba Adelkhah e o empresário americano-iraniano Siamak Namazi, não teriam sido beneficiados pela libertação provisória. O país não reconhece a dupla nacionalidade e acusa governos estrangeiros de interferir em seus negócios internos.

Um dos países mais afetados do mundo

A Covid-19 continua a fazer vítimas no Irã. O porta-voz do ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, anunciou nesta terça-feira (21) 88 mortes e 1.297 novos casos de contaminação nas últimas 24 horas.

A República Islâmica enfrenta dificuldades para conter a propagação do coronavírus e integra o grupo dos países mais afetados pela pandemia. Desde o anúncio dos primeiros casos em fevereiro, o Irã contabiliza 5.297 mortos e 84.802 infectados. Autoridades sanitárias e especialistas em Irã no exterior acreditam que o número de vítimas no país seja superior ao divulgado oficialmente pelo governo.

Teerã autorizou a reabertura do comércio, paralisado desde meados de março. Mas restaurantes e academias de ginástica permanecem fechados. As autoridades pediram, no entanto, à população para evitar os transportes públicos, onde vários casos de Covid-19 foram registrados.

