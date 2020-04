Com fim da quarentena no Líbano, população retoma protestos contra o governo

A quarentena imposta pelo governo libanês parece estar sendo eficaz contra a epidemia do novo coronavírus, mas agravou a crise econômica no país. Agora, com a saída progressiva do confinamento, a revolta da população também é retomada.

Paul Khalifeh, correspondente da RFI em Beirute

O Líbano conseguiu conter a propagação do novo coronavírus adotando um plano de quarentena estrito, apoiado por um toque de recolher noturno e o fechamento das escolas e universidades desde o fim de fevereiro. No total, o país registrou 717 casos confirmados e 24 mortes.

As medidas impostas para conter o contágio foram consideradas eficazes – o que levou as autoridades a aplicar, desde 27 de abril, um plano de saída progressiva da quarentena, em cinco etapas. O calendário, previsto para durar até o começo de junho, prevê a abertura das escolas durante dois meses. Os exames do final de ano letivo serão mantidos.

Mas as medidas de confinamento mal começaram a ser relaxadas e o movimento de contestação contra o governo foi retomado. Confrontos de manifestantes com as forças de segurança já deixaram desde segunda-feira (27) um morto e dezenas de feridos, entre eles, 80 militares. A escalada de violência é inédita desde o início das grandes mobilizações populares, em 17 de outubro de 2019.

Crise econômica e social

A crise econômica que atinge o Líbano desde o fim de 2019 se agravou nas últimas semanas e se transformou em crise social. Há apenas alguns dias, em meados de abril, a libra libanesa perdeu mais de 20% de seu valor diante do dólar, os preços aumentaram em mais de 50%, o desemprego subiu vertiginosamente, acentuado pela pausa na atividade econômica devido à pandemia de coronavírus.

Tudo isso se adiciona à forte pressão que os libaneses sofrem desde outubro, especialmente devido à impossibilidade de poder ter acesso às poupanças ou retirar dinheiro de suas contas bancárias. O resultado é que a população passa por muitas dificuldades, e 50% dos libaneses vivem abaixo da linha de pobreza, segundo o Banco Mundial.

Essa soma de frustrações pode explicar a explosão de violência, dirigida especialmente contra o setor bancário. Nos últimos três dias, manifestantes atacaram sedes de bancos, que foram incendiados e vandalizados em diversas cidades.

Temor de instrumentalização

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, afirmou durante a última reunião do Conselho de Ministros, que muitos representantes tentavam provocar desacordos entre as forças de ordem e a população. Segundo ele, os serviços de segurança conheciam os nomes dos líderes dos protestos, muitos deles presos durante essa semana.

Teria o governo optado pela repressão? Todos no Líbano reconhecem a legitimidade das reivindicações dos militantes. Mas as autoridades suspeitam que a revolta dos manifestantes tenha sido instrumentalizada.

A retomada dos protestos coincidiu com uma campanha política lançada pelo antigo primeiro-ministro Saad Hariri, o líder druso Walid Joumblatt e o chefe cristão Samir Geagea. Essas três personalidades acusam Hassan Diab e seu governo de ser controlado pelo Hezbollah e pela Corrente Patriótica Livre, partido cristão fundado pelo pelo presidente Michel Aoun e atualmente dirigido por seu genro, Gebran Bassil.

As autoridades afirmam que os partidários de Hariri, Geagea a Joumblatt incitam o fechamento das estradas em seus redutos e incentivam as pessoas a participarem das manifestações. Mas os líderes se defendem das acusações.

Plano do governo

A curto prazo, o governo começou a depositar a mais de cem mil famílias uma ajuda financeira de 400 mil libras, o equivalente a pouco menos de US$ 100. A longo prazo, um imenso plano de reformas foi preparado e deve ser finalizado nesta quinta-feira (30).

Ele prevê a restruturação do setor bancário, com ajuda das maiores contas, que representam 2% do total. O plano pretende também relançar a economia através de um programa de apoio aos setores produtivos.

Várias medidas foram adotadas nesta semana para lutar contra a corrupção e recuperar o dinheiro público roubado ou transferido ao exterior. Mas a tarefa será difícil porque os adversários do governo começam a se organizar e o Parlamento continua sendo controlado por partidos políticos tradicionais.

