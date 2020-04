Pela primeira vez em meses, Coreia do Sul não registra transmissão local do coronavírus

Sem realizar o confinamento de toda a população, a Coreia do Sul tem um balanço invejável: 11 mil contaminados e apenas 247 mortos por coronavírus.

A Coreia do Sul comemora nesta quinta-feira (30) uma importante conquista na luta contra o novo coronavírus. Pela primeira vez desde 15 de fevereiro, o país ficou 24 horas sem nenhuma nova infecção da Covid-19.

Frédéric Ojardias, correspondente da RFI em Seul

Depois da China, a Coreia do Sul foi um dos primeiros países atingidos pelo coronavírus. Mas em relação à Europa e aos Estados Unidos, o país tem um balanço invejável: 11 mil contaminados e 247 mortos.

O sucesso do governo sul-coreano em gerenciar a Covid-19 não para por aí. Durante a realização das eleições legislativas em 15 de abril, não houve aumento na quantidade de contaminações, quando 29 milhões de pessoas saíram de suas casas para votar.

Na quarta-feira (29), somente quatro casos da doença foram registrados na Coreia do Sul, todos eles vindos do exterior. Quatro pessoas foram testadas positivas ao coronavírus ao chegar nos aeroportos do país.

Apesar de não realizar o confinamento estrito de toda a população – a exemplo da China e de países europeus –, as autoridades sanitárias se mantêm prudentes. Museus e escolas permanecem fechados. Em algumas creches abertas, as crianças devem utilizar máscaras o dia inteiro. Na próxima semana, o campeonato nacional de futebol vai recomeçar, mas será realizado em estádios vazios.

Outras medidas de segurança

Apenas os sul-coreanos contaminados ou aqueles que tiveram contato com doentes obedecem ao isolamento. Outras medidas continuam sendo rigorosamente colocadas em prática pela população, como o distanciamento de dois metros ao sair na rua e a ventilação dos imóveis.

Em breve, empresas e instituições vão designar uma pessoa responsável por observar o respeito às regras estabelecidas para lutar contra o coronavírus.

O governo sul-coreano, que conta com o suporte de um serviço hospitalar exemplar, também prevê fornecer atendimento médico aos imigrantes em situação irregular. O sucesso do sistema de diagnósticos em massa continua trazendo resultados positivos ao país. Segundo a agência de notícias Yonhap, cerca de 620 mil sul-coreanos fizeram exames de detecção da Covid-19, do total da população de 50 milhões de habitantes.

