Candidato democrata Joe Biden nega acusações de abuso sexual nos EUA

O candidato democrata à eleição presidencial dos Estados Unidos, Joe Biden, negou na sexta-feira (1°) as acusações de violência sexual feitas por uma ex-colaboradora. Essa foi a primeira vez que o ex-vice de Barack Obama falou publicamente sobre o caso que teria acontecido em 1993.

Publicidade Leia mais

A agressão teria sido cometida há quase 30 anos, quando Joe Biden era senador. Tara Reade, de 56 anos, uma ex-colaboradora que trabalhou em seu gabinete entre dezembro de 1992 e agosto de 1993, declarou a vários jornais norte-americanos, entre eles o New York Times e o Washington Post, que ele a segurou contra a parede, beijou e passou as mãos embaixo de sua camisa e saia.

Os fatos estão prescritos, mas segundo a mídia norte-americana a ex-colaboradora deu queixa na Justiça contra Biden no mês passado.

"Isso nunca aconteceu"

As acusações já tinham sido negadas pela equipe do pré-candidato democrata, mas Biden vinha sendo pressionado a responder pessoalmente à denúncia de Tara Reade. Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, ele afirmou que as alegações "não são verdadeiras" e que "isso nunca aconteceu".

A indicação do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, de 77 anos, como candidato do Partido Democrata à eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos é quase certa. Biden irá enfrentar o atual presidente Donald Trump, que também já foi acusado por várias mulheres de agressões sexuais no passado. O republicano, que sempre negou as denúncias, foi uma das pessoas que aconselhou Biden a reagir publicamente ao caso. "Acho que ele deveria responder. Poderia ser uma acusação falsa. Já passei por isso", declarou Trump.

A presidente democrata da Câmara norte-americana, Nancy Pelosi, que anunciou na segunda-feira (27) seu apoio à candidatura de Biden, defendeu o ex-vice-presidente. Ela salientou o engajamento antigo de Biden a favor da luta contra a violência de gênero e disse que ex-colaboradores dele no Senado não se lembram de queixas de qualquer abuso sexual.

Em entrevista ao canal MSNBC, Biden também ressaltou que não existe nenhuma "prova escrita" de uma queixa feita contra ele na Justiça por Tara Reade na época dos fatos. Ele garantiu ainda que não houve nenhum acordo financeiro com a ex-colaboradora para que ela ficasse em silêncio durante esse quase 30 anos.

Uma mulher de vice na chapa

O caso vinha dificultando ainda mais a campanha de Joe Biden, realizada principalmente de maneira virtual de sua casa em Delaware, devido à pandemia do coronavírus. O pré-candidato espera agora poder dar mais visibilidade a temas importantes, como a escolha de uma mulher como companheira de chapa, como havia anunciado.

Se o democrata vencer a eleição de novembro, como indicam pesquisas recentes, o partido elegeria a primeira mulher vice-presidente da história dos Estados Unidos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro