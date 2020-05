Cancelamento de Exposição Universal é novo golpe duro para Dubai

Desde o início da crise sanitária provocada pela Covid-19, vários eventos internacionais foram adiados. A Exposição Universal de Dubai, cujo início estava inicialmente previsto para o dia 20 de outubro, não é exceção - a feira internacional será postergada de um ano. Trata-se de mais um difícil teste para a economia de Dubai.

Publicidade Leia mais

A informação é quase oficial. A comissão executiva do BIE (Bureau Internationale des Expositions, órgão intergovernamental regulador do evento), declarou nesta segunda-feira (4), que a resolução sobre o adiamento da Expo 2020 de Dubai tinha sido aprovada pela maioria necessária de dois terços dos países membros.

A Exposição Universal deveria inicialmente se realizar a partir de 20 de outubro de 2020 por seis meses. A nova data será de 1° de outubro a 31 de março de 2022.

Adiamento inevitável da Expo 2020

Mais de 14 mil casos positivos e mais de cem mortes ligadas à Covid-19 foram registrados pelas autoridades sanitárias dos Emirados Árabes Unidos. A doença vem mostrando uma progressão constante na região, onde mais de 500 casos novos são anunciados diariamente há uma semana.

“Sou favorável a essa decisão rápida dos países-integrantes”, declarou o secretário-geral do BIE, Dimitri S. Kerkentzes. “A aprovação oficial será anunciada dia 29 de maio. É um sinal de solidariedade renovada e mostra o objetivo comum para ‘criar o futuro’”, acrescentou.

O xeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente do Alto Comitê da Expo 2020, também concordou com o adiamento. Ele agradeceu o empenho dos países da BIE, a fim de contribuir para a realização do evento em “um momento mais oportuno” de “um mundo pós-pandemia".

O emirado, que investiu bilhões de euros para organizar a feira internacional, tinha grandes expectativas de retorno financeiro.

Um relatório publicado há um ano pela consultoria britânica EY previa benefícios econômicos até 2031. A Expo 2020, confirmada em 2013, deveria gerar mais de € 30 bilhões (mais de R$ 180 bilhões) para a economia do país. O evento também criaria 50 mil empregos durante seis meses, além de atrair cerca de 25 milhões de turistas, a maioria estrangeiros.

O turismo é uma importante fonte de rendimentos para Dubai. No ano passado, o emirado recebeu 16,8 milhões de turistas, contribuindo assim com cerca de € 38 bilhões (R$ 231 bilhões) para a economia local.

Nas últimas semanas, várias análises econômicas e financeiras já falavam sobre as dificuldades em vista para a economia de Dubai, em decorrência da pandemia.

Segundo o escritório Moody’s, “os setores mais suscetíveis de serem afetados representam mais da metade do PIB dos Emirados Árabes Unidos”, ressaltando que “Dubai seria o mais prejudicado”.

Desde o mês passado, o emirado já vinha sofrendo com as consequências das medidas de isolamento decididas pelas autoridades. A maioria do setor comercial e restaurantes fecharam as portas para deter a propagação da Covid-19. A reabertura desses estabelecimentos foi anunciada para o dia 24 de abril. O emirado se prepara também para acolher de novo os turistas a partir de julho.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro