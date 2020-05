China reconhece "lacunas" em seu sistema de prevenção de epidemias

Esta imagem de arquivo mostra uma equipe de médicos e enfermeiros em um hospital de Wuhan no auge da epidemia, em 25 de janeiro. AFP/Archivos

Texto por: RFI

A China admitiu neste sábado (9) que a Covid-19 revelou "lacunas" em seu sistema de saúde e prevenção de doenças infecciosas. "A luta contra a epidemia de Covid-19 foi um grande teste para as capacidades do sistema e de governança do país", reconheceu Li Bin, vice-ministro da Saúde. Em fevereiro, o presidente Xi Jinping já havia usado o mesmo vocabulário. Mas, desta vez, a fala do vice-ministro da Saúde ocorre em um contexto de acusações de Donald Trump, que responsabiliza a China pela propagação da pandemia.