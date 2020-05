Bebê nasce contaminado com Covid-19 na Rússia

O governo russo aplicou uma política de testes em massa na população. REUTERS - MAXIM SHEMETOV

Texto por: RFI

Um bebê nasceu contaminado com o novo coronavírus na cidade russa de Beslan, perto da fronteira com a Geórgia. As autoridades de Moscou informaram neste domingo (17) que a criança foi infectada pela mãe, portadora do vírus. Pelo menos um caso de um recém-nascido contaminado já foi registrado no mundo.