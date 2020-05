Polícia de Hong Kong usa gás de pimenta para dispersar manifestantes pró-democracia

Forças de segurança retém um grupo de manifestantes no distrito de Causeway Bay, em Hong Kong (27/05/2020). AFP

Texto por: RFI

A polícia de Hong Kong usou gás de pimenta nesta quarta-feira (27) para dispersar uma centena de manifestantes pró-democracia em um bairro comercial da cidade, pouco antes do início do debate de um projeto de lei que penaliza com até três anos de detenção qualquer ofensa ao hino nacional chinês.