Coreia do Sul registra aumento de casos de coronavírus e teme nova onda da epidemia

Um foco da Covid-19 foi descoberto em um armazém de Coupang em Bucheon, no oeste de Seul, registrou 69 casos. AFP

Texto por: RFI

A Coreia do Sul anunciou nesta quinta-feira (28) o maior aumento de novas contaminações por coronavírus em quase dois meses, devido a um surto de casos em um armazém de uma empresa de comércio on-line perto de Seul. As infecções fazem as autoridades e a população temerem uma nova onda epidêmica no país.