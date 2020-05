Com epidemia sob controle na região, Esplanada das Mesquitas em Jerusalém reabre após 10 semanas

Os fieis rezam na Esplanada das Mesquitas nas primeiras horas deste domingo, 31 de maio de 2020. REUTERS/Ammar Awad

Texto por: RFI

A Esplanada das Mesquitas de Jerusalém, o terceiro local sagrado mais importante do Islã e o primeiro fora da Arábia Saudita, reabriu suas as portas neste domingo (31) depois de passar mais de dois meses fechada pela pandemia do novo coronavírus. A Basílica da Natividade, em Belém, na Cisjordânia, foi reaberta na terça-feira (26), e a Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém também já voltou a receber fiéis.