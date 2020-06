Twitter exclui mais de 30 mil contas vinculadas aos governos chinês, turco e russo

O Twitter anunciou a remoção de 32.242 contas vinculadas a máquinas estatais chinesas (23.750), turcas (7.340) e russas (1.152) nesta sexta-feira (12). Também foram excluídas cerca de 150.000 contas periféricas responsáveis ​​por "ampliar" o conteúdo divulgado pelas contas principais. Segundo a rede social da Califórnia, essas contas estavam envolvidas em campanhas de desinformação ou promoviam a propaganda de seus respectivos estados. A grande maioria deles vem da China, onde o Twitter é censurado.

Stéphane Lagarde, correspondente da RFI em Busan

Leitores de notícias chinesas e alguns dos ativistas pró-democracia em Hong Kong devem ter perdido vários seguidores nesta sexta-feira. As contas suspensas "tuitavam principalmente em chinês e propagavam informações geopolíticas favoráveis ​​ao Partido Comunista Chinês, insistindo em promover relatos falsos sobre a dinâmica política em Hong Kong”, afirmou a direção do Twitter em um comunicado.

Não é a primeira vez que a rede social americana ataca a propaganda de Pequim. Em agosto passado, 936 contas acusadas de desinformação e "semear desordem" na ex-colônia britânica já haviam sido excluídas.

Mobilizar a diáspora chinesa

A crise sanitária provocada pelo novo coronavírus acelerou ainda mais o uso do Twitter por instituições e empresas estatais da segunda maior economia do mundo.

A rede social censurada na China permite mobilizar a diáspora chinesa em torno de questões como a resposta do regime à pandemia de Covid-19 e a adoção de uma lei de segurança nacional no território autônomo.

O objetivo é de atenuar e difundir um discurso oficial, mas também realizar “uma série de atividades de manipulação e coordenação”, especifica o comunicado distribuído à imprensa.

As 23.750 contas que foram parar nos arquivos do Twitter foram seguidas por um exército de "bots", como dizem os especialistas: quase 150.000 contas falsas, robôs que atuam como caixa de ressonância para reescrever a história sob a perspectiva de Pequim, segundo denúncia revelada pelo The New York Times no início desta semana.

Esta decisão da plataforma de microblog foi amplamente comentada e aprovada, especialmente em Hong Kong, mas também alvo de críticas.

Muitos acusam as organizações parceiras do Twitter nesta "operação de limpeza", como o Observatório da Internet de Stanford (SIO) e o Australian Strategic Policy Institute (ASPI), de não serem neutros no caso, porque recebem recursos americanos.

