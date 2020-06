Quase 350 milhões de pessoas no mundo podem desenvolver forma grave da Covid-19, aponta estudo britânico

Pesquisadores britânicos buscaram estabelecer os potenciais fatores de risco da Covid-19 em 188 países, de acordo com critérios de idade, sexo e estado de saúde. AP - Brian Inganga

Texto por: RFI

Quase 350 milhões de pessoas no mundo podem sofrer uma forma grave da Covid-19, o que exigiria hospitalização em caso de contágio, afirma um estudo publicado nesta terça-feira (16) na revista médica britânica The Lancet Global Health. Um grupo de cientistas do Reino Unidos tentou estabelecer para 188 países os riscos diferenciados das populações, em função da idade, do sexo e estado de saúde. Os resultados mostram que 1,7 bilhão de pessoas, ou seja, 22% da população mundial, apresentam ao menos um fator de risco que as torna mais suscetíveis de contrair uma forma grave da Covid-19.