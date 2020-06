Rússia pede calma às Coreias após destruição de escritório de relações bilaterais por Pyongyang

A Coreia do Norte explodiu na manhã desta terça-feira, 16 de junho de 2020, o escritório de relações com a Coreia do Sul, localizado na cidade fronteiriça de Kaesong.

Moscou está preocupada com a situação na Península Coreana após a destruição nesta terça-feira (16) por Pyongynag do escritório de relações entre as Coreias. Moscou pede moderação aos dois países. O prédio, que fica na cidade fronteiriça de Kaesong, foi derrubado com com explosivos nesta manhã, após dias de críticas e ameaças por parte do regime norte-coreano, informou o Ministério da Unificação. O escritório era o símbolo da reaproximação recente entre os dois países.

"A Coreia do Norte explodiu o escritório de Kaesong às 14h49 locais" (2h49 em Brasília), afirma uma mensagem divulgada pelo Ministério, responsável pelas relações entre as duas Coreias. Pouco antes, a agência sul-coreana de notícias Yonhap havia noticiado uma explosão e uma intensa fumaça na área do complexo industrial onde fica o escritório, inaugurado há menos de dois anos.

A destruição acontece após ameaças contra o local feitas por Kim Yo-jong, a influente irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, no fim de semana passado. "Dentro de pouco tempo, o inútil escritório de relações entre o Norte e o Sul será completamente destruído", afirmou, misteriosamente.

Alguns analistas acreditam que Pyongyang tenta provocar uma crise com Seul no momento em que as negociações sobre seu programa nuclear estão paralisadas. Desde o início do mês, o regime norte-coreano intensifica os ataques verbais contra a Coreia do Sul, sobretudo contra os desertores norte-coreanos que enviam panfletos de propaganda a partir do Sul contra o Norte, na região da zona desmilitarizada (DMZ) entre os dois países. Lançados com balões ou dentro de garrafas enviadas pelo rio que estabelece a fronteira, os folhetos contêm críticas a Kim Jong-un na área dos direitos humanos, ou por seu programa nuclear.

Por causa desses lançamentos, Pyongyang já havia interrompido, na semana passada, os canais de comunicação política e militar com o "inimigo" sul-coreano.

"Sul fracassou como mediador"

De acordo com Cheong Seong-chang, diretor do Centro de Estudos Norte-Coreanos do Instituto Sejong, de Seul, a "Coreia do Norte está frustrada com o fato do Sul não ter proposto um plano alternativo para retomar as negociações entre Estados Unidos e o Norte, deixando o país sozinho para criar um clima propício à retomada". Segundo ele, isso levou o país "à conclusão que o Sul fracassou como mediador no processo".

O escritório de relações entre as duas Coreias foi inaugurado em setembro de 2018, antes de uma terceira reunião de cúpula entre o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o ditador comunista Kim Jong-un. Durante vários meses, os representantes dos dois países permaneceram no local, até que Pyongyang decidiu retirar seus funcionários após o fracasso da segunda cúpula entre o dirigente norte-coreano e o presidente americano, Donald Trump. Em janeiro, a epidemia do novo coronavírus provocou a suspensão das atividades.

Exército do Norte "preparado"

Após os protestos do Norte pelo lançamento dos panfletos, o governo de Seul iniciou processos judiciais contra dois grupos de dissidentes norte-coreanos acusados de organizar o envio de panfletos para o outro lado da fronteira. Um gesto que visa, segundo analistas, acalmar Pyongyang. Na segunda-feira (15), o presidente Moon Jae-in, idealizador da aproximação de 2018, pediu ao Norte que "não feche a janela do diálogo".

Em uma nova escalada verbal, nesta terça-feira, a imprensa norte-coreana afirmou que o Exército do país está "totalmente preparado" para atuar contra a Coreia do Sul.

A Guerra da Coreia (1950-1953) terminou com um armistício, mas não com um acordo de paz, o que significa que os dois vizinhos ainda estão, tecnicamente, em guerra.

(Com informações da AFP)

