Apesar de oposição, China pretende estabelecer um "órgão de segurança nacional" em Hong Kong

Um coletivo de 86 organizações não-governamentais, entre elas a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, pediram na quarta-feira (17) que as autoridades chinesas renunciem ao projeto de lei de segurança nacional em Hong Kong. © REUTERS/Tyrone Siu

Texto por: RFI

A China pretende estabelecer um "órgão de segurança nacional" em Hong Kong, de acordo com o texto de um projeto de lei controverso preparado pelo parlamento chinês e divulgado neste sábado (20) pela Agência de Notícias da China. O texto prevê, também, que a lei em preparação tenha supremacia sobre as leis da ex-colônia britânica que com ela entrem em conflito, estando alinhada ao projeto que vem sendo preparado para impor o regime comunista, apesar dos apelos dos países ocidentais, que admitem temer o fim da autonomia do território.