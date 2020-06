Agência europeia recomenda uso do remdesivir em pacientes com forma grave da Covid-19

O antiviral remdesivir foi desenvolvido pelo laboratório americano Gilead para o tratamento do ebola, sem alcançar o efeito esperado. Gilead Sciences Inc/Handout via REUTERS

Texto por: RFI

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou nesta quinta-feira (25) a permissão "condicional" do uso do antiviral remdesivir em pacientes afetados pelo novo coronavírus. Em comunicado, a EMA informa que a molécula – já autorizada em casos de emergência em hospitais dos Estados Unidos e do Japão – será o primeiro medicamento contra a Covid-19 formalmente recomendado aos pacientes da União Europeia.