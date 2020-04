Principais destaques do noticiário desta quinta-feira 02 de abril de 2020

Metade do planeta está sob algum tipo de confinamento para impedir a propagação do coronavírus, que matou mais de 46.000 pessoas e infectou quase um milhão.

O novo coronavírus continua sua progressão e mais de 900.000 casos foram registrados em todo o mundo. Quase 46.000 pessoas morreram desde que o vírus surgiu na cidade chinesa de Wuhan, no final do ano passado. Segundo a OMS, nos próximos dias, haverá um milhão de casos confirmados e 50.000 mortes.

A preocupação é crescente nos Estados Unidos, com mais de 215.000 infecções e 5.100 mortes. A covid-19 matou 884 pessoas no pais nas últimas 24 horas, um novo recorde, segundo dados daUniversidade Johns Hopkins. Entre as vitimas está um bebê de apenas seis semanas que morreu em Connecticut.

Na Europa, apesar das medidas de confinamento, que ja atingem um a cada dois habitantes do planeta, o numero de mortes também aumenta dia apos dia. A Italia ja registra mais de 13 mil mortes, a Espanha 10 mil e a França ja registra 4.032 obitos desde o dia 1 de março, 509 apenas nas ultimas 24 horas. 57 mil casos de contaminação estão confirmados. Mais de 6 mil pessoas estão internadas nas UTis dos hospitais franceses. A capacidade inicial dos estabelecimentos franceses era de 5 mil vagas nas unidades de terapia intensiva, antes do inicio da epidemia. Os hospitais estenderam essa capacidade para 10 mil leitos e o objetivo é atingir 14.500 vagas.

O premiê francês Edouard Philippe declarou ontem que o fim do confinamento para combater a propagação do virus no pais acontecera aos poucos. As restrições oficialmente valem até o dia 15 de abril, mas devem durar mais tempo. Segundo ele, as decisões vao depender de elementos que o governo não dispoe atualmente, como tratamentos testados e aprovados e a capacidade de testar a população para saber qual é a taxa de imunização. O problema é que os cientistas ainda não sabem se essa imunização é temporaria ou definitiva.

Uma das pistas para lutar contra a covid-19 é seguir os contaminados através do celular, a exemplo da Coreia do Sul, que controla com um GPS os as saidas de pacientes positivos.Um grupo de cientistas europeus anunciou ontem o lançamento de um programa para desenvolver um aplicativo para rastrear as pessoas contaminadas e identificar com quem elas tiveram contato, inclusive em outros paises. O grupo é formado por 130 pesquisadores de oito paises. A plataforma deve ser lançada até o dia sete de abril.

A Comissão Europeia revelou anunciou hoje um dispositivo que incita os paises do bloco a adotar medidas permitindo a instauração do dispostitivo do desemprego parcial, que evita demissões. A Comissão analisa a possibilidade de desbloquear 100 bilhões de euros para financiar o mecanismo. So na França, 4 milhões de franceses estão em desemprego parcial.

