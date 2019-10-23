土耳其暂停在叙利亚北部的军事行动

土耳其宣布暂停在叙利亚北部的军事行动。俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安22日在索契举行会晤，双方就叙利亚北部局势达成协议。根据有关的备忘录，库尔德武装应撤到距叙土边界30公里以外，此后俄罗斯与土耳其将在“和平之泉”行动区以西和以东距叙土边界10公里地区进行联合巡逻，卡米什利市除外。此前美国和土耳其在上周达成了直到当地时间本周二晚10点结束的临时性停火协议。

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据俄罗斯媒体说，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯总统普京与叙利亚总统阿萨德通了电话，通报了他与土耳其总统埃尔多安达成的相互谅解备忘录的主要内容。佩斯科夫还说，阿萨德对俄土达成的协议表示支持。俄罗斯卫星通讯社索契10月22日电 俄罗斯外交部长拉夫罗夫对记者表示，土耳其在叙利亚北部停止开展代号为“和平之泉”的军事行动，接下来的一切将取决于库尔德人武装的撤离情况。

土耳其外交部长恰武什奥卢周三称，土耳其在叙利亚的“和平之泉”军事行动已暂停。他还指出，这一行动并未结束，土耳其军队做好了“在必要情况下回击恐怖分子”的准备。恰武什奥卢在接受土耳其阿纳多卢通讯社采访时称：“昨天我们收到了来自美国的消息，称恐怖分子已全部撤离行动区。”

土耳其国防部在22日晚间也发表声明指出，美方证实，库尔德武装成员撤离安卡拉所定叙北安全地带的作业已经完成。声明指出，土耳其将“在当地创造和平走廊，我们将可确保流离失所叙利亚兄弟姐妹们平安且自愿重返家园”。