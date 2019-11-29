伊军维稳开枪屠杀40多人引天怨人怒 连锁下台

伊拉克示威群众放火焚烧伊朗领事馆后，当局镇压行动昨天导致近40人丧生，这是上月抗议活动以来，最为血腥的日子之一，也造成一省长请辞，一将军遭解职。安全部队在清理静坐抗议人士时实弹射击，造成200多人受伤。伊拉克民众示威抗议政府政策及亲伊朗，已经持续一个多月，冲突造成近400人死亡，15000人受伤。

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据法新社报道，伊拉克血腥镇压近40死，肇事将军遭解职省长请辞。

伊拉克首都巴格达与南部地区街头动乱，民众以抗议行动对政府与邻国伊朗发泄愤怒。这是2003年美国挥军入侵伊拉克、推翻萨达姆侯赛因政权以来，最严重的动乱，民众认为是伊朗为伊拉克政府撑腰。

根据法新社统计，自10月初以来，加上今天暴力镇压，累积死亡数逾390人，另有1万5000多人受伤。

伊拉克人权委员会指出，今天各地死亡人数，以爆发冲突的南部城市纳西里耶25人最多，当时安全部队动用「过度武力」打断游行活动。

另外，巴格达有2人丧生；而昨晚民众放火焚烧伊朗领事馆的所在地，什叶派圣城纳加夫有10人死亡。

该报道说，由于伊朗干预伊拉克政治引发众怒，抗议人群闯入伊朗领事馆并纵火，大喊「胜利属于伊拉克」、「伊朗滚出去」。

据军方表示，总理马赫迪今早采取回应行动，下令军事将领在几个动乱省分部署军力，以「维护治安并恢复秩序」。

但在纳西里耶血腥镇压之后，总理下午将指挥官舒玛里将军解职，另外，济加尔省省长在傍晚请辞，纳西里耶为济省首府。

据医疗与安全单位消息人士表示，安全部队在清理静坐抗议人士时实弹射击，造成200多人受伤。

稍早法新社报道称，伊拉克派军事指挥官至南部省分恢复秩序。伊拉克军方今天表示，已派遣指挥官到反政府抗争冲突严重影响的南部省分「恢复秩序」，且军方和地方政府携手成立危机应变小组，以防止动乱愈演愈烈。

伊拉克中部圣城纳加夫的伊朗领事馆星期三遭到反政府示威民众纵火焚烧。伊拉克军事司令部今天发布声明表示，当局「已成立由各省长监督的紧急小组」，以「确保安全和恢复秩序」。