伊拉克宗教最高精神领袖谴责后 伊总理宣布将辞职

伊拉克宗教最高精神领袖大阿亚图拉·阿里·西斯塔尼今天要求伊拉克议会应当收回对政府的信任以后，该国总理马赫迪宣布，将很快辞职。伊拉克首都以及南部持续发生反政府反伊朗示威，军队镇压造成400多人死亡，近15000人受伤。示威人群抗议伊朗干预政治并要求政府下台。

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据法新社今天报道说，伊拉克总理周五宣布将辞职，以回应政治界的最为重要的一位政治人物大阿亚图拉·阿里·西斯塔尼（Ayatollah Ali Sistani）的表态，伊拉克星期四在经历了最惨痛的一天之后，全国陷入愤怒。一个月的抗议活动造成400多人死亡。

评论担心，即使如此的显示对抗议民众的支持，可能也无法平息局势。没有党派或民众基础的独立人士阿德尔·阿卜杜勒·马赫迪（Adel Abdel Mahdi）本周五表示失败。该国什叶派最高官员呼吁议会撤回对政府的信任，以避免“混乱”和更多人丧生。

伊拉克当局试图平息多地的抗议示威。军警疲于救火，但示威越来势头越大。穿着便装的军警人员向示威者开枪。

目击者和医生报道，周五，警方再次在纳西里耶杀害了两名抗议者，而另一名抗议者在纳杰夫党总部外的实弹中被枪杀。伊拉克南部在星期四被巴格达派遣的军事指挥官镇压起来，后者不得不撤退，陷入混乱。据医生和警察称，周四有46名抗议者被杀，近一千人受伤。

星期三，在伊拉克什叶派圣城纳杰夫，邻国伊朗的领事馆遭到袭击纵火。民众呼喊“伊朗滚出去！”口号。

而在首都抗议活动的中心Tahrir和广场周围，年轻的示威者放下扔向警察的石头，而跳起舞以表达对马赫迪宣布将要辞职的消息。

示威者说，“这是我们的第一场胜利。这是迈出的重要一步，哪怕已经迟来，我们经历了非常血腥的日子。”自10月1日以来，已有400多名伊拉克人死亡。法新社从医疗和警察来源收集的资产负债表显示，成千上万人受伤，其中许多人将终生残疾。

据法新社说，在南部的迪瓦尼亚，今天的聚会以葬礼的形式举行，以纪念前一天在邻近城镇被杀的46名示威者。