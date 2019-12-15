黎巴嫩：警察与示威民众发生冲突造成数十人受伤

据法新社自贝鲁特报道说，黎巴嫩警察周六夜间在首都贝鲁特与反政府示威人士爆发冲突，警方发射催泪瓦斯阻止民众突破围栏进入国会。各党预计16日将在黎巴嫩国会讨论新的总理人选。

广告 继续浏览后续

黎巴嫩10月17日以来，民众即走上街头，要求彻底改革，对贪腐无能的政界进行整治。黎巴嫩总理哈里里10月29日辞职之后，黎巴嫩政局陷入动荡，各大政党迟迟无法就筹组新内阁达成共识，新一届政府的组建面临许多困难。不过现在各方将在16日举行会谈，讨论总理人选。

黎巴嫩媒体报道，示威群众试图冲进警方架设的金属围栏，警方则施放催泪瓦斯并拿出警棍殴打群众，示威者推倒大花盆，高喊痛骂安全部队与国会议长柏瑞的口号。法新社摄影记者表示，不只国会前爆发冲突，10月以来一直是示威群众聚集中心的烈士广场以及市中心一座桥梁随后也出现火爆场面，有群众被警棍殴打受伤，有人因催泪瓦斯浓烟太呛而昏倒，安全部队也有人受伤。

黎巴嫩红十字会在推特表示，他们一共送了10人去医，还在现场照护33人。他们告诉法新社，安全人员和平民百姓都有人受伤，分别因为呼吸困难、晕眩、遭石头砸伤等接受治疗。