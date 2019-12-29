法国抗议学者遭伊朗监禁 德黑兰批干涉内政

拥有伊朗和法国双重国籍的人类学者阿德尔汗今夏在伊朗遭逮捕拘禁至今。德黑兰今天（12月29号）指控对此表示抗议的法国政府“干涉”内政，强调被捕学者是面临国家安全罪名的伊朗公民。

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法国政府27日指出，已召见伊朗驻法国大使，并对阿德尔汗及另一名与阿德尔汗同时遭逮捕的法国学者、社会学家马沙尔（Roland Marchal）受拘押表示“无法接受”。此外，法国外交部也发布声明，再度呼吁德黑兰释放这两名学者，并重申了领事探视权。

伊朗外交部发言人木沙维（Abbas Mousavi）在声明中指出：“法国外交部针对一名伊朗公民的声明是干涉之举。我们认为，他们的要求毫无法律依据。”他指出，涉事个人（阿德尔汗）是伊朗国民，因间谍活动被捕，罪名包括密谋破坏国家安全，且他已多次获领事探视

伊朗不允许双重国籍，也多次拒绝外国政府针对遭拘押本国民众提出的领事探视请求。

阿德尔汗专研伊斯兰什叶派，是巴黎政治大学的研究室主任。她因间谍罪嫌遭逮捕的消息7月获证实。

巴黎政治大学及其他支持者本周表示，圣诞节前，阿德尔汗已与另一名同因间谍罪嫌遭关押的英裔澳洲籍学者摩尔-吉尔伯特（Kylie Moore-Gilbert）展开了无限期绝食抗议。

据两名研究人员的律师称，一名法官最近决定释放他们。但遭到国家部门拒绝后该案被送交革命法院，该法院特别审判间谍案。