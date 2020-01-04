伊拉克为伊朗将领送葬 美军再袭亲伊朗民兵车队

伊拉克为伊朗将领苏莱玛尼和其伊拉克助手穆罕迪斯举行国葬2020年1月4日巴格达

美军1月4日拂晓在巴格达北部发动新的空袭行动，攻击亲伊朗的伊拉克民兵“民众动员”的武装车队。同天上午，巴格达为昨天遭美军击杀的伊朗高级将领及其伊拉克武装助手举行葬礼。

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与伊朗将军苏莱玛尼昨早同在巴格达国际机场公路被美军击杀的伊拉克人穆罕迪斯，就是今天美军袭击的“民众动员”车队的副指挥官。

据法新社引述巴格达警方消息，名为“民众动员”的民兵组织已被纳入伊拉克国家军事体系。这个组织今天谴责美国对其车队发动袭击，并表示袭击中他们有人伤亡，但没有透露细节。美国在本台截稿时尚未对这次攻击做出反应。

伊拉克首都巴格达今天1月4日上午有成千上万人喊着“美国去死”的口号，为昨天在巴格达机场公路被美军无人机定点击杀的伊朗军方高级将领苏来玛尼和他的伊拉克助手穆罕迪斯送葬。

卒年62岁的苏莱玛尼将军是伊朗革命卫队的高级将领，生前负责指挥伊朗对外发动军事行动的“圣城旅”。与他同时被美军无人机杀死的伊拉克人穆罕迪斯，是亲伊朗的伊拉克什叶派民兵“民众动员”武装的副指挥。他被认为是苏莱玛尼将军在伊拉克的重要助手。

上述二人的葬礼队伍首先在巴格达对卡兹米亚什叶派朝圣区游行，然后前往巴格达绿区政府所在地举行官方国葬。出席这场葬礼的伊拉克多名领导人中，包括宣布辞职的什叶派总理马赫迪（Adel Abdel Mahdi）与什叶派前总理马利基（Nouri al-Maliki），以及多名伊拉克亲伊朗什叶派高官。