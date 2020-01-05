伊朗外长警告特朗普:攻击伊朗文化古迹是“战争罪”

伊朗外长扎里夫今天1月5日警告美国总统特朗普，如若他下令攻击伊朗文化古迹，将犯下战争罪。特朗普之前曾威胁德黑兰，如果攻击美国人或美国利益，他将下令对伊朗境内52个目标，进行快速毁灭打击，包括打击“对伊朗和伊朗文化来说非常重要的目标”。

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伊朗革命卫队高级将领苏莱曼尼将军1月3日在巴格达机场公路被美军击杀后，伊朗最高精神领袖哈梅内伊和总统鲁哈尼宣布将向美国复仇。周六，伊拉克亲伊朗民兵人民运动旗下的真主党旅向美国驻巴格达使馆和兵营附近发射了迫击炮。不过无人伤亡。

美国总统特朗普周六威胁称，倘若伊朗伊斯兰共和国攻击美国人或美国的目标，他将下令美军对伊朗境内52个目标展开快速毁灭打击。他解释选择52个目标，是象征1979年底被德黑兰扣押52名美国人质。特朗普还称，在这52个目标当中，有些“对于伊朗和伊朗文化来说非常重要”。

伊朗外长扎里夫今天在推特上警告特朗普，“打击文化遗址目标是犯战争罪行为。” 扎里夫还谴责特朗普“卑鄙暗杀”伊朗将军卡西姆-苏莱曼尼严重违反国际法之后，再次威胁违反国际法，要打击伊朗的文化目标，是再次越过红线。

2020年1月3日凌晨，美军在巴格达国际机场的公路上，对苏莱曼尼将军的车队进行定点空袭，炸毁两辆车，5人死亡。死者包括苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵“人民运动”副指挥穆罕迪斯，及另外三人。

