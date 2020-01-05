伊朗将领苏莱曼尼遗体返国 “烈士省”人山人海为他致哀

伊朗革命卫队指挥官卡西姆-苏莱曼尼(Qassim Soleimani)将军的棺木周日清晨返国，首先运到两伊战争的“烈士省”胡齐斯坦省首府阿瓦兹（Ahvaz）市。该市成千上万人走上街头为他致哀送葬。

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伊朗电视画面显示，与苏莱曼尼将军棺木并列的，是他的伊拉克副手穆罕迪斯（Abou Mehdi al-Mouhandis）的棺木。他们的棺材被安放在一辆装饰着花木的卡车顶上，卡车顶和两侧罩着印有耶路撒冷岩石圆顶清真寺的苫布。运棺车非常缓慢地穿过致哀的人群。

阿瓦兹（Ahvaz）是伊朗西南部城市，拥有大量阿拉伯居民，是胡伊斯坦斯坦省的首府。胡伊斯坦省是两伊战争（1980年至1988年）的“烈士省”。卡西姆-苏莱曼尼将军当年就是在两伊战争中脱颖而出，发达起来的。

卡西姆-苏莱曼尼将军是伊斯兰革命卫队圣城旅指挥官。精锐部队圣城旅，负责伊朗政权的涉外活动，包括实施军事干预，暗杀，颠覆等任务。

明天伊朗最高精神领袖哈梅内伊将为苏莱曼尼将军举行国葬。追悼活动将在德黑兰，吗什哈德，和库姆三个城市举行。据法社报道，苏莱曼尼最终将在下周二葬在自己家乡，伊朗东南部的库尔曼。

昨天，在巴格达绿区，伊拉克政府为苏莱曼尼将军和另外4名死于这次空袭的人举行了隆重葬礼。伊拉克所有什叶派高官，包括辞职总理和前总理都出席了葬礼。

美军1月3日在巴格达国际机场公路上空袭了苏莱曼尼的车队，炸毁两辆汽车，5人丧生。美国总统特朗普强调下令击杀苏莱曼尼将军是因他正在策划杀死更多的美国人。

伊朗最高精神领袖哈梅内伊誓言报复美国，为苏莱曼尼等人复仇。特朗普昨天在推特上威胁称，若伊朗攻击美国人或美国设施，将受到快速狠击，美国在伊朗境内选了52个目标，代表52名美国人质。这些人质在1979年底被伊朗扣押，超过一年。