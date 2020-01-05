伊朗苏莱曼尼兄弟二人2007年跻身联合国反恐黑名单

特朗普下令击杀伊朗高级将领苏莱曼尼将军，然后宣称早应消灭他。据法媒介绍，苏莱曼尼将军在小布什时代就是美国的眼中钉，但华盛顿之前一直没有动他。据波斯语的“伊朗外交”网站介绍，苏莱曼尼兄弟二人在2007年曾双双跻身联合国的反恐黑名单。

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据法广RFI波斯语组记者引述波斯语“伊朗外交”网站的信息，卡西姆-苏莱曼尼（Qasam Soleimani）和他的兄弟索赫拉布-苏莱曼尼（Sohrab Soleimani）在2007年双双进入联合国的反恐黑名单，后来是否被排除出这个黑名单，现在不得而知。

该消息说，卡西姆-苏莱曼尼当年进入联合国黑名单，是因他多次策划企图在华盛顿暗杀沙特阿拉伯驻美国大使。而他的兄弟索赫拉布-苏莱曼尼进入反恐黑名单是他在担任德黑兰监狱负责人期间被指控实施酷刑。

据英国卫报报道，卡西姆-苏莱曼尼1957年生于伊朗东部拉博尔（Rabor）一个贫农家庭，1979年入伍，1980-1988年的两伊战争中，他因在敌后侦查工作的出色表现脱颖而出。1998年以来，他领导伊斯兰革命卫队精英部队“圣城旅”，负责伊朗的对外军事行动，包括谋杀，颠覆等项目。他也曾领导伊朗军队在叙利亚打击ISIS。

也许由于他的“革命生涯”在两伊战争期间开始放光彩，伊朗两伊战争“烈士省”，胡齐斯坦省的首府阿瓦兹（Ahvaz），今天首先迎来苏莱曼尼的棺材。

2020年1月3日凌晨，美军在巴格达国际机场的公路上，对苏莱曼尼将军的车队定点空袭，炸毁两辆车，5人死亡。死者包括苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵“民众动员”副指挥穆罕迪斯，以及另外3人。

美国总统特朗普下令击杀苏莱曼尼将军后宣称，苏莱曼尼被杀之前，正在策划杀死更多美国人。

伊朗最高精神领袖哈梅内伊和伊拉克什叶派民兵首领萨德尔都誓言报复美国，为苏莱曼尼报仇。

特朗普周六威胁称，若美国人或美国的目标受到伊朗攻击，他将下令对伊朗境内52个目标展开快速的，沉重的打击。这52个目标象征1979年底被德黑兰扣押的52名美国人质。特朗普还称52个目标中有些对于伊朗和伊朗历史文化来说非常重要。

伊朗外长扎里夫今天在推特上警告特朗普，“攻击文化遗址目标是战争罪。扎里夫表示，卑鄙暗杀伊朗将军卡西姆-苏莱曼尼，严重违反国际法之后，特朗普再威胁违反国际法，攻击伊朗文化遗址，再越红线。