伊朗为苏莱曼尼举行国葬 最高精神领袖面对6棺祈祷

伊朗举行国葬最高精神领袖为美军在巴格达击杀的苏莱曼尼和助手祈祷2020年1月6日德黑兰

伊朗今天1月6日在德黑兰为上周五在巴格达被美军击杀的伊朗高级将领苏莱曼尼举行国葬。伊朗最高精神领袖哈梅内伊面对卡西姆-苏莱曼尼与另外5人的棺木祈祷后，德黑兰开启送葬大游行。

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德黑兰市中心今天清早挤满等待参加送葬仪式的人。现场可见苏莱曼尼将军微笑的画像和伊朗国旗，黎巴嫩国旗，伊拉克国旗，红色烈士旗...。

伊朗最高精神领袖哈梅内伊今早9点半在德黑兰大学开启国葬仪式。他面对苏莱曼尼的棺材及另外五具棺木，用阿拉伯文做了简短祈祷。

1月3日在巴格达国际机场公路上与苏莱曼尼同时被美军击杀的还有他的助手伊拉克人民动员武装副指挥穆罕迪斯和4名伊朗革命卫队的高级军官。

今天早晨，伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rohani），议长拉里贾尼（Ali Larijani），革命卫队司令萨拉米（Hossein Salami），司法长官雷西（Ebrahim Raissi）等伊朗政权一干高官悉数出席了祈祷仪式。他们与最高精神领袖哈梅内伊站在第一排，在简短的祈祷结束后，他们也跟随哈梅内伊一同退场。

随后，法新社说，只见参加这次祈祷仪式的前排人员涌向6个覆盖伊朗国旗的棺材，准备在德黑兰市中心的Enghelab（革命）大街和Azadi（自由）大道上，举行送葬大游行。

昨天周日清晨，苏莱曼尼和另外5具棺木返国第一天，首先被运到两伊战争的“烈士省”胡齐斯坦省首府阿瓦兹（Ahvaz）接受成千上万人致哀。据法社报道，明天周二苏莱曼尼将在他的家乡，伊朗东南部库尔曼下葬。之前最高精神领袖哈梅内伊在苏莱曼尼被击杀后宣布三天国殇。