土耳其宣部派兵利比亚 安理会召开利比亚议题闭门会议

利比亚境内军事冲突局势不断升级，土耳其国会上周通过有关派兵利比亚的决议案之后，土耳其总统埃尔多安周日宣布正式向利比亚派兵，与此同时，在俄罗斯的要求下，联合国安理会就利比亚议题召开闭门会议，首度就土耳其与利比亚去年十一月底签署的双边协议展开讨论。

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法新社引述来自莫斯科外交官员的消息报道说，安理会闭门会议的讨论的公开议题是俄罗斯期待在本月底之前就利比亚议题召开国际会议，会议的地点很可能是德国首都柏林。但土耳其派兵利比亚的也无疑是会议讨论的一大焦点。

另有外交官透露，参与安理会闭门会议的成员国代表很可能在会上提到有关俄罗斯在利比亚冲突中所扮演的角色问题，利比亚政府与由哈弗塔尔将军为首的反政府组织自今年四月以来发生武装冲突，反政府组织试图夺取利比亚首都，推翻受到联合国以及国际社会承认的利比亚政府。上周六，首都特里波利的一所军事院校遭到空袭，造成30人死亡，三十多人受伤。利比亚政府披露俄罗斯民兵出现在利比亚境内支持反政府组织，对此，俄罗斯政府坚决予以否认。

支持利比亚政府的土耳其政府昨天宣布向逐渐向利比亚派兵，最近几周来，埃及，希腊以及塞浦路斯联系致函联合国，揭露土耳其与利比亚签署的海洋协议中给予土耳其对利比亚重大海上油田的掌控权。上周五，联合国秘书长古特雷斯终于走出沉默，发表公告警告说，所有来自国外的对利比亚战争中任何一方的支持都只会加重利比亚危机，影响利比亚冲突的和平解决。

欧盟与美国也对土耳其出兵利比亚的决定表达了严重担忧，对此，土耳其总统回应说，土耳其的目的并不是加入战争，而是支持利比亚合法政权并且避免发生人间悲剧。土耳其军人并不直接参与战争，而将协助指挥。

自从2011年卡扎菲政权垮台之后，利比亚始终动荡不安，成为地区各国争权夺利的战场，土耳其，咔嗒尔等国支持利比亚临时政府，而沙特阿拉伯，阿联酋以及埃及等国则支持哈弗塔尔将军将军领导的反政府武装。