德法英吁伊朗撤销与伊核协议不符的举措

德法英3国首脑1月5日在柏林向德黑兰喊话，呼吁伊朗放弃采取与伊核协议相抵触的措施。之前德黑兰宣布不再遵守2015年核子协议对浓缩铀的产量设限。此前一天，德国总理默克尔飞莫斯科与俄罗斯总统普京会面。

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据法新社发自柏林报道，德国总理默克尔（Angela Merkel）、法国总统马克龙（Emmanuel Macron）和英国首相约翰逊（Boris Johnson）周日发表联合声明说，我们呼吁伊朗撤销所有与核协议不符的举措。

美、俄、中、英、法、德六方，在2015年与伊朗签署联合全面行动方案（JCPOA，俗称伊核协议），要求德黑兰当局限制核武计划，减少浓缩铀生产，换取解除大部分经济制裁。但在美国总统特朗普去年单方退出伊核协议后，伊朗也逐渐放弃对协议中的关键承诺。

美国无人机1月3日在巴格达狙杀伊朗革命卫队圣城部队指挥官卡西姆-苏莱曼尼（Qassem Soleimani），伊朗扬言报复。在美伊紧张情势升温之际，默克尔、马克龙和约翰逊呼吁伊朗，切勿采取“进一步暴力行动或助长这类行径”。法德英三国领导的声明说，“当前最重要的是缓和局势，我们呼吁各方展现最大克制力和发挥责任感。”

此外，在伊拉克议会通过一项敦促美军撤出伊拉克的法案后，法德英3国领导人也恳请各界不要动摇对抗伊斯兰国（ISIS）的决心。

德法英的联合声明说：“我们重申持续致力于打击伊斯兰国组织的决心，这是当务之急。并强调维持（反伊斯兰国组织）同盟至关重要。呼吁伊拉克当局继续向盟友提供必要的支援。

美军于2014年受巴格达当局之邀，进驻伊拉克，协助对抗伊斯兰国ISIS势力。但因美军狙杀苏莱曼尼引发区域紧张，伊拉克国会通过决议，要求伊拉克政府赶走国内的外国驻军。