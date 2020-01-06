美国伊朗危机:北约召开大使特别会议

面对美国与伊朗冲突升级，北约在上周六宣布冻结北约培训伊拉克军队任务后，于今天1月6日召开北约29国大使特别会议，讨论应对美国击杀伊朗二号人物引发的危机。

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北约秘书长斯托尔滕贝格的发言人今天说，秘书长与盟国讨论后，决定今天在布鲁塞尔召开特殊大使会议。

法新社介绍，北约29个成员国的大使有规律地在布鲁塞尔聚会，每星期聚会好几次，讨论的内容主要是国际时事或与共同利益有关的事项。

上周五，美军在巴格达击杀伊朗革命卫队高级将领苏莱曼尼和他的助手，伊拉克人民动员武装副指挥穆罕迪斯之后，北约周六宣布暂停北约培训伊拉克军人的任务。

北约从2018年开始，在伊拉克政府要求下，派遣数百名军人到伊拉克培训伊拉克军队，培训的目的是防止伊斯兰国组织ISIS卷土重来。

此外，德国总理默克尔上周六飞往莫斯科与俄罗斯总统普京会面，讨论中东局势和美伊危机。

此时，伊朗举国为苏莱曼尼将军举行国葬。伊朗最高精神领袖哈梅内伊今晨面对苏莱曼尼和另外5人的棺材简短祈祷后，德黑兰开始送葬大游行。苏莱曼尼的女儿翟纳普（Zeinab）在游行现场的发言，把大众的反美和反犹情绪推向高潮。她骂特朗普是“愚蠢的象征”，是“犹太人手中的玩具”。她还说，不要以为我父亲成为烈士，一切就都完结了。法新社说，苏莱曼尼女儿的讲话如同在人群中通了电。人们呼喊着“美国去死”，“以色列去死”和报仇的口号。

伊朗日前威胁德黑兰如胆敢攻击美国人和美国利益，美国将快速摧毁伊朗境内的52个目标，并强调，52个目标代表1979年底被伊朗扣押的52名美国人质。