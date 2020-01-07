伊朗将军苏莱曼尼家乡下葬 人潮踩踏50多死200多伤

今天1月7日，伊朗将领苏莱曼尼在他家乡克尔曼市（Kerman）下葬，为他送葬的汹涌人潮发生踩踏悲剧，据伊朗官方消息，超过50多人死，212人受伤。

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伊朗东南部城市克尔曼今天为该市的儿子苏莱曼将军举行隆重下葬仪式。市中心涌动的人潮呼喊着“美国去死”的口号，情形与昨天在首都德黑兰与其他城市相仿。许多市民为了参加苏莱曼尼的葬礼，在街头等了一夜。

今天是伊朗为苏莱曼尼将军设定三天国葬的最后一天，苏莱曼尼今天在他的故乡克尔曼市下葬。参加葬礼的汹涌人潮发生踩踏事故，据伊朗官方消息说，已知超过50人死亡，212人受伤。克尔曼市中心巴洪纳尔（Bahonar）医院负责人告诉法新社，他收到13具尸体。该医院大厅墙贴着死亡名单。

法新社介绍说，苏莱曼尼是精锐部队圣城旅的指挥官，负责伊朗革命卫队的国际行动。他被认为是伊朗在中东地区的战略设计师。上周五在巴格达国际机场前面公路上，美军无人机将他和另外5人击杀在坐车内。

伊拉克议会昨天紧急通过一项法律修正案，将美军定性为恐怖分子。要求伊拉克政府把美军赶出伊拉克。

伊朗革命卫队指挥官侯赛因-萨拉米今天在葬礼上向人群喊道：把美国赶出这个地区的进程开始了。我们即将报仇（…）。他接着用高深莫测的语气说，如果他们再攻击，我们将纵火焚烧他们崇拜的东西，他们心里明白我说的是什么地方。