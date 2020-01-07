伊朗考虑13种可能报复美国 特朗普重申瞄准伊朗52个目标

路透社1月7日引述半官方的法斯通讯社(Fars)报导，伊朗最高国家安全委员会秘书阿里-沙姆哈尼（Ali Shamkhani）周二表示，美国狙杀指挥官苏莱曼尼后，伊朗正在考虑13种“报复情境”。

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沙姆哈尼说，“美国人应该要知道，目前为止，伊朗最高国家安全委员会已经讨论了13种报复情境，哪怕就其中最轻微的报复方式达成共识，美国人都将经历一场历史性的噩梦”。

据法新社消息，伊朗革命卫队指挥官侯赛因-萨拉米今天在苏莱曼尼的葬礼上，向人群喊道：把美国赶出这个地区的进程开始了。我们将要报仇（…）。他还用一种高深莫测的语气说，如果他们再攻击，我们将纵火焚烧他们崇拜的东西。他们心里明白我说的是什么地方。

路透社1月6日报道，美国总统特朗普周日重申打击伊朗文化遗址的威胁，他警告伊朗如果在其高级将领被美军炸死后进行回击，将会遭受“严重报复”。

当被问及伊朗可能进行的报复行动时，特朗普回答：“发生就发生了。如果他们做点什么，就会面临严重报复。”

特朗普说，这次军事行动是为避免与伊朗的战争，并就局势可能进一步升级发出警告；他在推文中称，如果伊朗采取报复行动，袭击任何在伊朗的美国人或是美国利益，美国会瞄准伊朗的52个目标，其中一部分“对于伊朗或伊朗文化非常重要”。

美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)周日否认特朗普说过他会瞄准伊朗的文化遗址，但特朗普周日晚上被问到这个问题的时，却给出相反的回答说，“他们可以用路边炸弹，炸死我们的人，却不让我们去碰他们的文化遗址？这说不通吧。”。

根据国际法，在军事行动中将文化古迹当作目标构成战争罪。特朗普政府2017年支持的联合国安理会决议和1954年关于在武装冲突情况下保护文化财产的海牙公约也都是这么规定的。

针对伊拉克议会要求美国等外国军队撤出该国，特朗普说，“我们在那里有一座花费十分高昂的空军基地。在我担任总统之前很久，我们砸下数十亿美元资金建造它。我们不会离开，除非他们把这些钱还给我们。”。