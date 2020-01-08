【视频】伊朗导弹袭击伊拉克境内两美军驻地

美军空袭击毙伊朗伊斯兰境外活动精锐部队“圣城旅”高级将领索雷曼尼几天之后，伊朗做出反击，于昨夜今晨导弹袭击伊拉克境内两个美军基地。伊朗国家电视台声称，袭击行动造成80人丧生。伊朗最高精神领袖哈梅内伊8日发表电视讲话指出，这是对美国人的一记响亮耳光。欢迎点击视频了解详情。

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到目前为止，美国方面尚未确认伤亡情况。

欧洲联盟外交事务高级代表8日上午在布鲁塞尔表示，伊朗的袭击行动再次显示紧张情势升级。他表示，遇袭伊拉克空军基地不仅有美军驻扎，也有包括欧盟国家军队在内其它国家军队。

法国外长勒德里昂8日发表公报，谴责伊朗袭击伊拉克美军驻地的行动，指出，目前的当务之急是让局势降温，停止暴力循环。

英国政府发言人8日也发出谴责，认为伊朗对伊拉克境内包括英国军队在内的盟军驻扎地发动袭击的做法，既缺乏谨慎，也很危险。但他表示，目前没有英军伤亡报告。

英国在伊拉克派有400名士兵，另有上千文职人员。