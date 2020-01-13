伊朗反政府示威 特朗普警告德黑兰勿杀 伦敦抗议英大使被拘

伊朗军方承认“误击”乌航客机，造成176人死亡后，伊朗民众连日示威，将怒火从华盛顿转向本国神权政府。特朗普连续发推特警告德黑兰勿杀示威者。英国驻伊朗大使昨天遭短暂拘押,伦敦抗议。

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伊朗周日再发生反政府示威，特别是在首都德黑兰，示威民众将怒火从美国转移到本国神权政府。据路透社引述视频报道，在德黑兰大学旁边汇集的民众怒斥政府撒谎。人群不断高呼“他们撒谎”，“我们的敌人不是美国”，“敌人就在这里”的口号。在伊朗其他城市也发生反政府示威。

路透社联系当地居民得到的消息说，周日德黑兰部署了很多警察。防爆警察周六用催泪瓦斯驱散数以千计喊着反独裁者口号的示威者。人群呼喊着“暴君去死”的口号，映射最高精神领袖哈梅内伊。伊朗《Etemad daily》日报昨天以“道歉 辞职”为头条大标题，表示人民要求所有乌客机空难责任者统统下台。

美国总统特朗普日前连续用英文和波斯文发推特，力挺伊朗示威民众。他警告德黑兰勿杀示威者。他昨天给伊朗领导人的推特写道，不要杀害你们的示威者，数以千计的示威人士已经被你们杀害。世界在看着你们，更重要的是，美国在看着。解封你们的互联网，允许记者们自由行走。

伦敦今天召见伊朗驻英大使对德黑兰昨天短暂拘押英国大使表示抗议。英国首相约翰逊的发言人表示，英国强烈抗议伊朗当局逮捕扣押英国驻伊朗大使。此举违反了维也纳公约，是不可接受的。昨天英国驻伊朗大使在德黑兰参加集会，为乌克兰客机遇难者致哀，被指控参加“非法”集会受到短暂拘捕。