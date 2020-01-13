德黑兰警长:接旨对示威者保持克制

德黑兰警察局长今天1月13日表示警方收到对抗议者保持克制的指令。在伊朗军方承认自己错误击毁乌航PS572客机，造成176人死亡后，在德黑兰集会哀悼的民众，将愤怒对着引发这场悲剧的伊朗当局，呼喊着“敌人就在这里”，“独裁者去死”...。

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德黑兰警察局长侯赛因·拉希米（Hossein Rahimi）将军今天在国家电视台否认警方向示威者开枪。据法新社今天发自德黑兰的报道，德黑兰警长侯赛因·拉希米说：警方根本没有向集会人群开枪，因为警方接到指令，被要求以耐心和宽容的态度对待集会的人们。据路透社引述伊朗居民说，警方上周六用催泪瓦斯驱散愤怒的人群。

伊朗当局周六终于承认，1月8日从德黑兰起飞后不久即坠落的乌航波音737-800客机是被处于高度警戒状态的伊朗军方错误发射导弹击落的。当时伊朗刚刚向伊拉克的美军基地发射了数十枚导弹不久，对美国可能的反击保持高度警惕。

在这架客机的176名遇难者中，大部分是伊朗人和加拿大人（82伊朗人，63加拿大人，11乌克兰人，10瑞典人、4阿富汗人，3英国人和3德国人）。鉴于加拿大有超过20万伊朗移民，因此在加拿大籍遇难者中可能包含伊朗裔加拿大人。

上周六晚，德黑兰一所大学举行向这起空难的遇难者致敬的集会。数千名集会者将愤怒从美国转向德黑兰，几天前苏莱曼尼将军葬礼上呼喊的“美国去死”的口号变成了“独裁者去死”，映射伊朗最高精神领袖哈梅内伊。据路透社说，周日在德黑兰和其他城市反政府集会示威继续进行，人民有节奏地喊着“他们撒谎”，“我们的敌人不是美国”，“敌人就在这里”的口号。

法新社说，在社交网络上发布的无法立即验证视频显示，可能有多名示威者被警方投掷的催泪瓦斯弹击伤。