利比亚停火谈判破裂 埃尔多安扬言教训强人哈夫塔尔

据俄罗斯外交部1月14日宣布，利比亚东部强人哈夫塔尔（Hhalifa Haftar）离开莫斯科，未与联合国承认的利比亚民族团结政府首脑萨拉杰(Fayez el-Sarraj)签署停火协议。俄外长拉夫罗夫表示，将继续与土耳其一同努力斡旋。土耳其总统埃尔多安则威胁哈夫塔尔如恢复攻击，将教训他。

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此前，利比亚民族团结政府首脑萨拉杰周一在莫斯科与利比亚东部强人哈夫塔尔就签署停火协定进行谈判，但是他们二人没有会面，而是通过俄罗斯和土耳其进行间接谈。利比亚东部强人哈夫塔尔元帅的军队已在利比亚首都的黎波里城外陈兵9个月。

周二哈夫塔尔元帅未签停火协定，离开莫斯科后，土耳其总统埃尔多安扬言，如他恢复攻击的黎波里政府，土耳其将教训他。埃尔多安向他的政党议员们表示，如果叛变份子哈夫塔尔攻击利比亚合法政府和我们在利比亚的兄弟，我们会毫不犹豫地教训他。”

莫斯科停火谈判失败后，埃尔多安表示，他将参加定于本周日在柏林举行的利比亚和平会议。他说，我们将在柏林讨论这个问题。届时德国，法国，英国，俄罗斯，意大利，埃及，阿尔及利亚，阿联酋将参加柏林的会议。

埃尔多安说，如果没有土耳其出兵支持利比亚合法政府，该国全部领土可能都被哈夫塔尔控制。埃尔多安凭借去年11月与利比亚民族团结政府签署的协议，出兵利比亚。

据土耳其媒体报道，埃尔多安刚发表完上述讲话，利比亚民族团结政府总统萨拉杰就从莫斯科飞抵伊斯坦布尔。他在那里与美国驻土耳其大使大卫-萨特菲尔德（David Satterfield）会谈，萨拉杰在会谈中强调，通过柏林会议重启政治解决利比亚危机的必要性。