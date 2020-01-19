胡塞武装袭击也门政府军基地至少有70人死亡

法新社消息，至少有70名也门士兵在胡塞武装袭击中丧生。18日傍晚胡塞武装用导弹袭击了位于也门中部马里卜省的一处也门政府军基地，除70多人死亡外，还有50多人受伤。路透社的报道说有73人死亡。

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也门官员向美联社表示，军事基地内的伤者已被转移至附近医院治疗，伤情多为爆炸伤和烧伤。这名官员称，鉴于多人伤势严重，死亡人数可能会进一步上升。

另据沙特阿拉伯电视台早前报道，胡塞武装在18日的袭击中使用了弹道导弹和无人机。事发时政府军士兵刚结束训练，准备前往基地内的清真寺做礼拜。同日，胡塞武装和也门政府军在首都萨那东北部地区持续交火，造成数人伤亡。

受到伊朗支持的胡塞武装于2014年占领也门首都萨那和部分南部地区，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年3月，沙特等海湾国家对也门进行军事干预，支援也门政府军打击胡塞武装。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、交换战俘等重要议题达成一致，但是不久后双方即互相指责对方破坏停火。伊朗则一再否认它提供武器给胡塞武装叛军。