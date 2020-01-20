利比亚危机柏林国际会议未能促成交战双方对话

2020年1月 19日德国总理默克尔 与利比亚民族团结政府总理萨拉杰在柏林联合国利比亚危机国际会议上。

联合国主导下的利比亚危机国际会议19日在柏林召开。会议共同声明呼吁相关国家尊重对利比亚的武器禁运，并停止干预该国内部事务。但会议未能促成利比亚交战双方直接对话，并签署停火协议。专家评判此次会议成果令人失望。

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一推再推的利比亚危机国际会议19日终于得以在柏林举行，11个相关国家与会。除联合国安理会五个常任理事国外，还有德国、土耳其、意大利、埃及、阿拉伯联合酋长国和希腊。

会议发表共同声明，敦促交战双方加倍努力，以期达成持久停火。但会议并未能促成9个月来持续交火的利比亚两派力量的领导人直接会晤，并签署停火协议。无论是与会的俄罗斯外长拉夫罗夫，还是会议主办国德国总理默克尔都承认，会议只是向前迈出了一小步。

承诺有关各方尊重对利比亚的武器禁运以及有关各方停止介入利比亚内部事务应该是这次柏林会议达成的最主要成果。会议共同声明强调，利比亚危机没有军事解决方案。联合国秘书长古特雷斯对此予以肯定，指出，与会各方均承诺停止介入利比亚武装冲突，或干涉利比亚内部事务。

需要指出的是土耳其近期开始向利比亚派出军队，支持获得联合国承认的利比亚民族团结政府。而俄罗斯则被怀疑与埃及、沙特阿拉伯以及阿拉伯联合酋长国一道，支持挑战民族团结政府的民间武装“国民军”。

法国总统马克龙在柏林会议上对利比亚首都的黎波里出现叙利亚以及其他外国武装人员表达强烈不安，呼吁停止向利比亚派遣亲土耳其的叙利亚准军事人员或土耳其军人。

联合国原希望柏林会议能巩固利比亚当地自12日开始实施的停火。目前控制利比亚东部地区的民间武装“国民军”自去年4月起进军首都的黎波里，与民主团结政府武装交战。在俄罗斯与土耳其推动下，双方在12日开始实施停火。但俄-土两国未能推动交战双方正式签署停火协议。而本次柏林会议也未能促成交战双方领导人见面。

中东问题研究所一名专家向法新社表示，从柏林会议与会者的高规格来看，会议成果令人失望。

柏林会议期间，的黎波里南部地区仍有零星交火。利比亚民族团结政府在柏林呼吁联合国派遣国际军事力量，保护平民百姓。欧盟成员国预计会在今天商讨是否参与这项努力。