以色列总统内塔尼亚胡与夫人在耶路撒冷会见到访的法国总统马克龙, 2020年1月22日。

法国总统马克龙周三出访以色列，参加在耶路撒冷举行的奥斯维辛集中营解放75周年的纪念活动，四十多个政府领导人将出席明天周四举行的纪念活动。

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法国总统府在马克龙出访以色列的前夕发表公告，强调总统马克龙上任以来日复一日坚持同反犹主义做斗争。马克龙表示，他每天，无论是在公开演讲中，还是在网络平台都反复公民社会以及普通民众同卷土重来的反犹主义做斗争，拒绝接受带有仇恨的言论。他说，如果面对仇恨的言论保持沉默，那么，我们就会成为同谋。马克龙的这份公告被翻译成希伯来语刊登在以色列的主流大报《新消息报》（Yedioth Ahronot）上。

马克龙今天上午会见以色列总理内塔尼亚胡，之后会见了以色列总统Reuven Rivlin里夫林以及以色列政府反对派首脑甘茨Benny Gantz.。今天下午，马克龙将前往拉姆安拉会见巴勒斯坦主席阿巴斯。伊朗以及巴以问题将是双方讨论的议题。

巴勒斯坦组织代表向法国媒体表示期待欧洲能够找到解决巴以问题的机制，期待欧洲不要座而旁观，成为解决巴以危机的主角。

此外，马克龙还将会见居住在以色列的法国犹太人群体，今天在法国的犹太人群体对法国本土越来越频繁的对犹太人的攻击活动倍感担忧。

马克龙在以色列总统内塔尼亚胡处境微妙时期出访耶路撒冷引发关注，内塔尼亚胡本月初因涉嫌三项贪腐起诉而向以色列国会提出一项司法豁免要求。而在以色列，向国会要求司法豁免是一项非常不得民心的举动。

内塔尼亚胡的主要竞争对手本尼·甘茨表示，豁免要求削弱了以色列人在法律面前人人平等的价值观，他认为，以色列今天面临一项选择，或者选择内塔尼亚胡王国，或者选择以色列国。以色列将于今年三月举行立法大选，这将是该国12个月内举行的第三次立法选举。在去年3月和9月的前两次选举中，内塔尼亚胡领导的利库德集团与甘茨领导的中间派联盟蓝白党势均力敌。

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