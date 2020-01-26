叙利亚政府军继续在伊德利卜省发动进攻

法新社消息，叙利亚政府军继续在西北部伊德利卜省向反政府武装发起进攻，不断向前推进，他们接近于攻占伊德利卜一个由反叛武装占领的重要城市马雷特·努曼，这是由反对派控制的最后几个重要据点。据悉，除了伊德利卜之外，双方在阿勒颇省也正在进行战斗。

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据位于英国伦敦的叙利亚人权观察组织透露，在最近24小时，叙利亚政府军攻占了伊德利卜省南部的七个村镇，目前离马雷特·努曼市仅几百米。此前有报道说，在叙利亚政府军进攻马雷特·努曼南部两个村庄的战斗中有多达23人丧生，这包括反叛组织的7名军官和16名士兵。叛军失守的德尔加尔比和迪尔沙尔奇的地理位置十分关键，这里高高的山顶将可以作为叙军接下来进攻马雷特·努曼的炮兵阵地，在这里架设迫击炮可以直接轰击马雷特·努曼的残余反政府武装分子。

联合国叙利亚危机副人道主义协调员卡兹前不久对叙利亚西北部伊德利卜省不断恶化的人道主义形势表示震惊，他指出，自去年12月中旬至今，共有至少30万平民为躲避急剧升级的敌对行动而逃离了位于伊德利卜南部的家园。卡兹表示，伊德利卜收容了叙利亚近九年内战期间从全国各地逃亡而来的百姓，人口密度本就很高。最新一波的流离失所意味着过去八个月以来该省境内的流离失所人口总数已经超过70万。

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