伊朗新冠疫情再死2人 累计4死 18确诊病例

伊朗卫生当局2月21日宣布再有两例新冠肺炎死亡病例。加上之前19日宣布的两例，伊朗官方承认的新冠病毒死亡病例达到4例。官方累计确诊病例18例。伊拉克决定禁止或严控人员与货物交流。

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伊朗卫生部发言人贾汉普Kianouche Jahanpour 今天在推特上宣布，新确诊13个新冠感染病例，不幸的是，其中两人死亡。伊朗当局之前曾公布有5例确诊病例，现在累计确诊18个新冠病毒肺炎病例。



伊朗官方在2月19日首次正式宣布该国有新冠病毒肺炎病例存在，并宣布在库姆Qom有两名从未到过其他地方的老年人，被测出感染新冠病毒阳性之后，因呼吸系统疾病死亡。该国正在进行议会选举。



今天被宣布的两个病例的死亡地点没有被透露。但19日伊朗当局宣布的两个死亡病例发生在什叶派圣城库姆。伊朗卫生部发言人今天说，在新增13个病例当中，有7例在库姆，4例在德黑兰，两例在北部的吉兰。



他表示，总体来看，检测呈阳性的病例多少都与库姆有关，或是那里的居民，或者最近在那里停留过。



库姆位于伊朗首都德黑兰以南150公里，是什叶派圣城，常有大量伊拉克和科威特的什叶派穆斯林前来此地朝圣。据法新社说，包括伊拉克什叶派激进首领萨德尔目前正在库姆的一个经学院学习。反过来，众多库姆经学院的学生也前往伊拉克的什叶派圣城卡尔巴拉，纳吉夫朝圣。



伊朗库姆爆发新冠病毒疫情后，伊拉克和科威特都着了慌。伊拉克当局决定禁止或严格限制双方的人员与货物交流。但是谈何容易，伊朗是伊拉克第二大货物进口国，伊朗制造的产品充斥伊拉克市场，从汽车到西红柿再到酸奶，每年伊朗对伊拉克的出口额大约90亿美元。

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