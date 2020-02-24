以军袭击巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在叙利亚和加沙地带的据点

据以色列军方24日发布声明说，以军攻击了巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在叙利亚和加沙地带的据点。此前，该组织曾与以色列在加沙附近发生交火。以色列军方的一份声明称，以军袭击了巴勒斯坦伊斯兰圣战组织军事院落以及加沙地带多个军事目标。

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以军的空袭是对伊斯兰圣战组织向以色列领土发射火箭弹而采取的报复打击行动。据以军消息，从加沙地带向以色列领土发射的火箭弹总数达21枚，其中13枚被拦截。据叙利亚媒体报道，叙利亚首都大马士革周边23日晚遭以色列导弹袭击，叙利亚军方消息称，大部分导弹在到达目标之前就被摧毁。据总部设在英国的叙利亚人权观察组织的消息说，以色列的空袭造成6人死亡。

以色列国防军23日晚发表声明说，以军当晚袭击了位于叙利亚大马士革南部阿德莱耶地区的一处巴勒斯坦伊斯兰圣战组织军事院落以及加沙地带多个杰哈德军事目标，以回应伊斯兰圣战组织武装人员当日向以色列境内发射了多枚火箭弹。声明说，位于叙境内的这一军事院落是伊斯兰圣战组织在叙利亚的活动中心，用于武器研究、开发及对其武装人员进行技术培训。



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